欧盟气候机构：2021年欧洲夏季均温创新高

（早报讯）欧盟的科学家当地时间9月7日报告称，欧洲今年经历了有记录以来最炎热的一个夏季，平均温度创下新高。

根据欧盟哥白尼气候变化服务局的报告显示，今年欧洲大陆6至8月的地表平均气温，比1991年至2020年期间的同期地表平均气温高出了将近1摄氏度，也比2010与2018年出现的高温多出约0.1摄氏度，幷且还出现了有记录以来的最高值。

但在欧洲大陆内部，不同地区的气温差异较为明显，地中海地区国家出现了破纪录的最高气温，意大利西西里在8月11日气温达到48.8摄氏度，刷新了世界气象组织1977年在希腊雅典观测到的48摄氏度的纪录。

此外，今年欧洲东部国家气温普遍高于往年的欧洲大陆同期气温，而今年欧洲北部国家气温则比往年同期更为凉爽。

根据该机构数据，从全球层面来看，2021年8月与2017年8月同样名列纪录上的第3高温，且比1991至2020年的均温高出逾0.3摄氏度。

根据联合国政府间气候变化专门委员会8月发布的一份报告预测，不论全球平均气温上升多少，欧洲地区气温都将持续升高，这将给欧洲大陆带来不同程度的影响。当全球平均气温上升1.5摄氏度时，除欧洲南部地区以外，欧洲各地由暴雨引发的洪水会更加频繁。而当全球气温上升2摄氏度时，欧洲南部地区的干旱状况会加剧，极端高温天气也会更多。