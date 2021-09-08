疫苗总产量年底可达120亿剂 可覆盖全球人口

（早报讯）国际制药生产联盟（IFPMA）表示，冠病疫苗的累计产量已达到75亿剂，预估各大药厂到今年底将可生产共120亿剂疫苗。有数据公司表示，疫苗产量已变得稳定，若富国愿意释出额外持有的疫苗，疫苗生产量将可覆盖全球人口。

IFPMA主席库尼周二在瑞士日内瓦举行的记者会上指出，目前每月的疫苗产量大约为15亿剂，至今各大药厂累计已生产75亿剂疫苗，预估到今年底将可生产共120亿剂疫苗，到明年6月产量则可翻倍达到240亿剂。

他认为，随著疫苗产量提升，将不再会有国家需要为了避免疫苗短缺而囤积疫苗库存，呼吁西方国家不应对疫苗分配不均的情况漠不关心。

他说，目前富裕国家和贫穷国家的疫苗接种率仍有很大的差距，相较于富裕国家能有高达70%成年人口完整接种2剂疫苗，在如非洲的一些贫穷国家仅有6%的成年人口已完整接种2剂。

科学数据分析公司“Airfinity”指出，截至8月底全球疫苗总产量已达61亿剂，随著疫苗产量持续增加，目前疫苗产量每月大约可生产15亿剂，今年底总产量将达到约120亿剂，这样一来即使富国想帮所有12岁以上的民众接种疫苗，预估到今年底将有额外的12亿剂疫苗可用于分配给其他国家。

据“Our World in Data”数据显示，截至目前全球已注射55.2亿剂疫苗，每月大约注射约10亿剂疫苗。