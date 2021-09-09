加尼向阿富汗人道歉 解释为何仓促离国

（早报讯）阿富汗前总统加尼周三（8日）在其个人社交媒体账号上发表声明，就此前突然离开喀布尔一事向阿富汗人民进行解释及道歉。

在声明中，加尼称离开喀布尔的决定是在安保人员的建议下作出的，“他们向我建议，如果继续留在喀布尔，可能会让这座城市引发上世纪90年代那种恐怖巷战”。他强调，离开喀布尔也是其一生中最艰难的决定。同时，加尼再次澄清了此前有关他离开时“带走了数百万美元现金”的传闻，幷称自己财产均已申报，愿意接受联合国或其他相关机构进行财务调查，以证清白。

加尼还表示自己像前任那样没有为阿富汗带来稳定与繁荣，幷在这种悲剧中结束了任期，他对此深感遗憾。“我向阿富汗人民道歉，我没有改变这个结果。但我对阿富汗人民的承诺从未动摇，这将引领我度过余生。”

公开资料显示，加尼于2014年至2021年8月担任阿富汗总统。今年8月15日，加尼在喀布尔沦陷前已离开阿富汗。而与加尼一同离开的，还有阿总统国家安全顾问穆希卜及另一名“亲密伙伴”。当时有媒体称，加尼离开前带走了大量现金，甚至因为直升机装不下而导致部分现金被滞留在跑道上。

8月16日凌晨，加尼“出走”后首次发声，指离开阿富汗是“艰难的选择”，是为了“避免大量的流血冲突”，幷就现金传闻进行澄清。8月18日，阿联酋外交部发布声明称，出于人道主义考虑，阿联酋已接纳了加尼及家人。

8月23日，阿富汗塔利班高级领导人哈卡尼就加尼“出走”表态称，塔利班对加尼等人幷没有敌意，“我们原谅加尼……所有阿富汗人都是我们的兄弟，因此他们可以返回这个国家。”

阿富汗代理总理穆罕默德·哈桑·阿洪德9月8日表示，塔利班呼吁前公务员返回国内，塔利班将保证他们的安全。