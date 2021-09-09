【图集】朝鲜夜间阅兵庆国庆 侧重增强内部凝聚

朝鲜今年以夜间阅兵式庆祝国庆73周年，不过并未展示导弹等新型军事装备，有分析指此次阅兵更侧重增强国内凝聚力。朝鲜最高领导人金正恩出席了阅兵式，但未发表讲话。



金正恩当天深夜抵达平壤金日成广场，两名儿童挽着他的手臂。（朝中社）

朝中社今天报道说，庆祝朝鲜国庆73周年的民间及安全武力阅兵式在首都平壤的金日成广场举行，金正恩当天午夜零时登上阅兵检阅台。

朝鲜最高领导人金正恩在阅兵检阅台上向正在步操的军人致意。（朝中社）

金正恩向出席者挥手致意。（朝中社）

阅兵式一开始，接受检阅的军民列队摆出“9·9”“以民为天”“富强”等文字和劳动党党徽图案，随后举行了伞兵跳伞、战斗机鸣放礼花、少年团献花、升旗仪式、鸣礼炮21响等活动。

阅兵式上的降落伞环节。（朝中社）

军人驾驶军车参加阅兵式。（朝中社）

劳动党中央委员会书记李日焕发表讲话称，今后也要一如既往地凭借团结一心的力量克服难关，将社会主义建设推向新高潮。

阅兵式中展示的武器。（朝中社）

朝鲜军人在金日成广场步操。（朝中社）

据报道，此次阅兵式主要检阅了劳农赤卫军和社会安全军。负责疫情防控的应急防疫纵队、保健省纵队、红色青年近卫军、由摩托车和拖拉机分队组成的机械化纵队亮相阅兵式。

阅兵式上有骑兵出现。（朝中社）

阅兵式结束后，青年和学生们还在金日成广场举行了晚会。

朝鲜民众在金日成广场出席国庆庆祝活动。（朝中社）

金日成广场燃放烟花。（朝中社）

《华尔街日报》报道说，朝鲜上次举行阅兵式是在美国总统拜登今年1月就职典礼的前几天，当时朝鲜在阅兵式上展示了一枚潜射弹道导弹，朝鲜官媒称之为世界上最强大的武器。

对于此次阅兵式，朝鲜官媒没有提及展示新武器装备。报道指出，这次活动似乎意在团结国内民众，而不是有针对性地向美国或韩国释放信号。

阅兵式结束后，平壤金日成广场上燃放了烟花。（朝中社）

韩联社也分析说，朝鲜在面临防疫常态化、洪涝灾害以及经济困难等多重挑战的情况下，比起对外耀武扬威，此次阅兵更加侧重于增强内部凝聚力。