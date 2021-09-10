拜登强制规定全国三分二员工接种冠病疫苗

（早报讯）美国总统拜登出台新抗疫方案，应对高度传染性的德尔塔变种冠病病毒，强制规定全国三分之二员工接种冠病疫苗。目前仍有约8000万符合接种冠病疫苗资格的美国人没有接种疫苗。

路透社报道，拜登周四（9日）在白宫宣布，强制接种冠病疫苗的规定涵盖绝大部分联邦员工、私营企业员工、医疗保健工作者和联邦承包商。拒绝接种者可面临纪律处分。

拜登说：“我们正处在一个艰难时期，这可能会持续一段时间。”但他强调，“我们可以而且一定会扭转冠病疫情形势。”

美国劳工部职业安全与健康管理局（OSHA）正在制定新规，雇有超过100名员工的企业都必须确保全体员工接种冠病疫苗，或要求仍未接种的员工每周提供一次冠病检测阴性证明。

白宫说，这项措施将涵盖全国超过8000万名私营企业员工。

美国联邦医疗保险和联邦医疗补助服务中心（CMS）将要求参加联邦医疗保险（Medicare）或联邦医疗补助（Medicaid）计划的医院、透析中心、门诊手术设施以及家庭保健机构的员工必须接种冠病疫苗。

这些医疗机构雇用超过1700万名医护人员。

另外，拜登将动用《国防生产法》拨款20亿美元（约27亿新元）采购近2.8亿份快速自助检测仪，以供快速检测站和联邦医疗补助计划下的受益人在家自行检测。卫生与公共服务部也将把免费冠病检测计划扩大至1万家药店。

除此，美国政府将规定参与启蒙计划、国防部家属学校和印第安人教育相关学校的教职人员必须接种冠病疫苗，并呼吁所有州政府规定州内所有学校员工必须接种冠病疫苗。

不过，拜登的新防疫计划预计将面临司法挑战，而且会立即遭到共和党的攻击，在短期内恐怕难以发挥作用。