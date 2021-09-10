欧洲药管局：免疫力低下者需接种冠病疫苗加强剂

（早报讯）欧洲药品管理局9日说，有证据表明，免疫抑制患者和部分老年患者需接种额外剂量的冠病疫苗。

新华社报道，欧洲药管局疫苗部门负责人卡瓦列里周四（9日）在记者会上说，越来越清楚的证据表明，对疫苗反应不佳者例如免疫力低下者和部分老年患者，需要接种额外剂量的冠病疫苗。

卡瓦列里说，目前证据表明，冠病疫苗对预防住院、重症和死亡有很高的保护效力。从健康角度看，当前的首要任务是确保最大限度地接种疫苗。

他说，欧洲药管局正在评估冠病疫苗生产商德国BioNTech和美国辉瑞制药公司提出的建议，即16岁以上群体在接种第二剂冠病疫苗后，至少在六个月内接种疫苗加强剂。预计欧洲药管局将在几周内公布根据数据分析得出的结论。

根据欧洲药管局的数据，截至9月初，欧盟和欧洲经济区累计接种冠病疫苗超过5.28亿剂，18岁以上人口中的77.5%接种了至少一剂冠病疫苗，70.4%已完成接种。

由全球疫苗免疫联盟、流行病防范创新联盟和世界卫生组织共同领导的全球冠病疫苗获取机制（COVAX）9月8日发布一份联合声明表示，虽然高收入和中上收入国家80%的公民已经接种了一剂冠病疫苗，但生活在顶层以下的人的接种率只有20%。

声明说：“全球获得冠病疫苗的情况是不可接受的。”

声明指出，“在COVAX创建、与参与者签约、汇集需求、筹集足够资金进行冠病疫苗预购的关键几个月里，全球早期供应的大部分冠病疫苗已经被富裕国家购买。”

COVAX及其合作伙伴呼吁捐助者和制造商重新承诺提供支持，“防止公平获取的进一步拖延”。