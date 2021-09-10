拜登和习近平通电话 确保中美竞争不会演变成冲突

（早报讯）美国总统拜登和中国国家主席习近平周四（9日）通电话，这是拜登1月上任以来第二次与习近平通话。

路透社报道，白宫发表声明表示，拜登和习近平进行了“广泛、战略性的讨论”，范围包括双方的共同利益以及两国在利益、价值观与观点存在分歧的领域。

白宫说，拜登强调美国对印度太平洋地区和世界和平、稳定和繁荣的持久利益，两国领导人也讨论了中美应确保两国竞争不会转变为冲突的责任。

中国官方媒体说，习近平和拜登就中美关系和双方关心的有关问题进行了坦诚、深入、广泛的战略性沟通和交流。

习近平指出，一段时间以来，美国采取的对华政策致使中美关系遭遇严重困难，这不符合两国人民根本利益和世界各国共同利益。中美分别是最大的发展中国家和最大的发达国家，中美能否处理好彼此关系，攸关世界前途命运，是两国必须回答好的世纪之问。中美合作，两国和世界都会受益；中美对抗，两国和世界都会遭殃。中美关系不是一道是否搞好的选择题，而是一道如何搞好的必答题。

双方一致认为，中美元首就中美关系和重大国际问题深入沟通对引领中美关系正确发展非常重要，同意继续通过多种方式保持经常性联系，将责成双方工作层加紧工作、广泛对话，为中美关系向前发展创造条件。