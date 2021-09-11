美疾控中心报告：未完全接种冠病疫苗者染疫后死亡可能性高出11倍

（早报讯）在美国总统拜登宣布抗击冠病疫情新规，要求全国三分之二员工必须接种冠病疫苗后，联邦卫生官员公布了几项研究报告，显示未接种冠病疫苗者染疫后死亡的可能性比已接种者高出11倍。

《纽约时报》报道，美国疾病控制与预防中心（CDC）周五（10日）公布三项研究，以说明冠病疫苗在预防冠病感染包括高度传染性的德尔塔变种病毒、住院和死亡的有效性。

三项研究根据美国不同地区的数据对冠病疫苗提供的保护力进行了评估。

一项研究调查了4月到7月间美国13个州（约占美国四分之一人口）的60万起确诊病例，得出的结论是，未完全接种冠病疫苗的人更容易受到冠病感染和死亡。

该研究发现，未完全接种疫苗者感染冠病的可能性是接种疫苗者的4.5倍，住院的可能性是其10倍，死于冠病的可能性是其11倍。

研究也发现，即使德尔塔变种病毒是主要感染病毒，冠病疫苗对预防住院和死亡的有效性依然很高。不过疫苗对预防感染的有效性会从91%下降到78%。

最近几周的一系列报告都得出类似的结论。

美国疾控中心主任瓦伦斯基在周五的记者会上说：“正如我们所提供的数据，一系列研究都显示接种冠病疫苗能发挥有效作用。”

瓦伦斯基说：“我要重申的是，至今，超过90%的住院病例都是没有接种冠病疫苗的人。”

周五公布的另外两项研究发现，冠病疫苗对年长者的保护力减弱。

在美国五家退伍军人医疗中心进行的一项研究发现，冠病疫苗对预防住院的有效性会随着年龄的增长而下降，18至64岁者获得的保护效力为95%，66岁及以上者为80%。第二项研究发现冠病疫苗对预防住院有效性对75岁及以上者有所下降。

这些研究或有助于确定哪些群体需要注射加强剂或额外剂量的冠病疫苗。

美国食品与药物管理局（FDA）8月份授权让免疫力低弱者包括器官移植者注射第三剂辉瑞-BioNTech冠病疫苗或莫得纳冠病疫苗。

美国官方表示，目前没有足够的数据表明冠病疫苗对健康成年人的有效性是否会随着时间推移而下降，因此现阶段不推荐为健康成年人接种加强剂。