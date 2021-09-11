法庭文件显示一份性侵案宣誓书副本送交安德鲁王子

（早报讯）根据周五（10日）一份法庭文件，对英女王次子安德鲁王子提起的一起性侵诉讼宣誓书副本送达英格兰温莎城堡皇家庄园。

路透社报道，现年38岁的美国女子弗吉尼亚·尤弗里（Virginia Giuffre）8月9日在美国曼哈顿地方法院起诉安德鲁王子。尤弗里在诉状中表示，她是美国已故亿万富豪爱泼斯坦的性贩卖受害者之一。她17岁时在爱泼斯坦长期助理麦克斯韦（Ghislaine Maxwell）的伦敦家中，被迫与安德鲁王子发生性关系。

尤弗里根据《儿童受害者法》起诉安德鲁王子，这起案件的首场听证会定下周一举行。

自称“企业调查员/流程服务者”的塞普尔维达（Cesar Sepulveda）说，他在8月27日把尤弗里向曼哈顿地方法院提呈的一份宣誓书副本，交给温莎城堡皇家庄园的一名警察守卫。安德鲁王子在温莎城堡拥有一处房产。

以伦敦为基地的塞普尔维达说，当地警方8月26日告诉他，他们接获指示，不要代表安德鲁王子接收法庭文件。但他次日回返那里时，被告知法庭文件将被转交给安德鲁王子的“律师团队”。

塞普尔维达指警方拒绝让他见安德鲁王子，也拒绝说明安德鲁王子身在何处。

安德鲁王子的发言人周五表示，他的律师拒绝对有关报道置评。与安德鲁王子律师团队关系密切的消息人士称，性侵案宣誓书副本并未送达安德鲁王子。

现年61岁的安德鲁王子是涉及爱泼斯坦性贩卖丑闻的最著名人物之一。

曼哈顿联邦检察官在2019年7月起诉爱泼斯坦对数十名未成年少女和女性进行性剥削。爱泼斯坦于同年8月10日在曼哈顿监狱中自杀身亡，终年66岁。