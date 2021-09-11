不满政府放弃争取白礁岛 马国公民要首相解释与赔偿

（早报讯）马来西亚政府在希盟执政期间终止要求重新复核白礁主权裁决的案件，为白礁主权的争议正式划下句点。如今马国民众入禀法庭，要求政府为其决定进行解释并做出赔偿。

“当今大马”报道，马国公民莫哈末哈达5月28日向吉隆坡高庭递交传讯令状，将马国首相与马国政府分别列为第一与第二答辩人。传讯令状仅列明“马国首相”，没有注明首相名字。

起诉人莫哈末哈达提呈传讯令状时，时任首相是慕尤丁，但慕尤丁已在8月下台，由依斯迈沙比里接任首相。

根据“当今大马”过目的诉状副本，起诉人声称他代表自己和3200万马国人民提起诉讼。他批评答辩人未事先在国会提呈与辩论有关决定，就单方面撤回司法审核的申请。

他也指政府迄今未解释，既然案件出现有利于马国的新证据，政府为何要撤销案件。

起诉人寻求法庭颁布庭令，谕令两名答辩人提供书面解释，说明撤销复核案件申请的理由。他也要求法庭裁决，答辩人有所疏忽，辜负所有马国人民的信任。

他要求法庭谕令答辩人赔偿约1000万令吉（约324万新元），或由法庭裁定的赔偿金额给马国公民。他指1000万令吉的赔偿金额是基于白礁岛的土地价值以及全体马国人民的经济损失。

出庭通知显示，总检察署将代表两名答辩人出席审讯。这份通知于8月26日提呈。根据线上司法系统，吉隆坡高庭登记处择定在下周一线上审理此案。

国际法院于2008年5月以12票对4票，裁决白礁归属新加坡，同时将中岩礁的主权判给马国。白礁坐落在樟宜以东约46公里的海域，面积约相等于一个足球场大小，退潮时占地约8560平方公尺，岛上目前除了霍士堡灯塔（Horsburgh Lighthouse），也设有船舶交通信息系统、直升机降台、海水淡化厂，以及通讯塔和转播站。

马国于2017年2月2日根据国际法院第61条法令，向国际法庭提交申请，要求对2008年5月的裁决进行复核。国际法院定同年6月11到18日就此案进行公开听证会。

2018年5月28日，希盟政府上台后通知新加坡和海牙国际法院终止案件的决定，国际法院随后也撤除马国提出的两个申请。由于申请复核案件的10年期限已过，白礁主权归新加坡所有已尘埃落定。

针对国际法院的通知，新加坡外交部长维文医生当时表示，我国对于其论据及国际法院2008年的裁决有足够的信心。当马来西亚要求终止两起案件，而不进一步展开聆讯时，我国也欣然同意。

他强调，新马两国如今已通过适当的司法程序处理了白礁主权争议，并让事件告一个段落。

此外，维文医生也感谢由前副总理贾古玛教授领导的法律团队，为此案所做的精心而周全的准备。“该团队针对马来西亚所提出的陈词，提出了明确而有力的论据。”