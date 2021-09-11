印尼以资金没到位为由 终止与挪威的森林保护协议

（早报讯）印度尼西亚以挪威资金没到位为由，宣布终止与其达成的一项森林保护协议。

路透社报道，挪威去年宣布，根据印尼2016-2017年在联合国森林保育计划下的成绩，将向印尼提供5600万美元（约7514万新元）的森林保育资金。

印尼外交部周五（9月10日）晚发表声明说，印尼2016-2017年削减的温室气体排放相当于1120万吨的二氧化碳排放量，兑现了它对减排的承诺，但“挪威政府在履行协议方面缺乏实质进展”，基于此，印尼决定终止两国的森林保护协议。

印尼外交部说：“终止这项意向协议绝不改变印尼政府对减少温室气体排放的承诺。”

2007年开始，联合国陆续推出“减少毁林及森林退化造成的温室气体排放”相关计划（简称REDD+），旨为鼓励发达国家资助发展中国家降低碳排放带来的经济压力。当时挪威最为积极，成立了16亿美元的“挪威国际气候与森林倡议”（NICEI），占REDD+资金总额一半以上。

挪威国际气候与森林倡议当天发表声明说，两国在双方监管规定的框架下，在奥斯陆就森林保育资金进行的磋商“具有建设性且进展顺利”。

该组织说，它将继续支持印尼在减缓气候变化方面的努力。

挪威驻雅加达大使馆周六没有立即回应路透社的置评请求。

减缓森林砍伐是印尼在《巴黎气候协定》中承诺的一部分。它的目标是将森林砍伐限制在每年32万5000公顷至45万公顷之间，它相信这一水平仍将允其维持经济发展。