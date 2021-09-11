古特雷斯呼吁各国共同解决全球问题

（早报讯）联合国秘书长古特雷斯周五（10日）向联合国大会提交了关于全球全方位合作的《我们的共同议程》报告，呼吁各国共同解决全球问题。

去年联合国成立75周年各项纪念活动引发了关于其前途未来以及根据时代要求确立新方向的热烈讨论，古特雷斯由此撰写了《我们的共同议程》这份报告。古特雷斯在报告中概述了当今世界面临的各种困难与挑战，提出了一系列扭转危局的建议和实现路径。

报告认为，为了打造人类更安全、更绿色的未来，现在应推动公平分享冠病疫苗，调整全球经济使之更具可持续性、更可抵御危机、更具包容性，这将预示多边主义新时代的来临。在这个时代，各国共同努力解决全球性问题；国际体系快速运转，可以在紧急情况下保护每个人；联合国被公认为是值得信赖的合作平台。

报告称，联合国应该得到“升级”。古特雷斯曾在联大会议上就此表示，应打造“联合国2.0”，以便为21世纪人类面临的挑战提供系统、顾及各利益攸关方的多边解决方案。报告还提出了保护弱势群体、打造更公平的国际贸易体系等一系列建议。

在向联大提交报告后举行的记者会上，古特雷斯表示:“我们需要有效的多边主义。我们需要立即采取行动，保护从海洋到外层空间最宝贵的全球资产，以实现我们的共同愿望:和平、全球健康和一个宜居的星球。”