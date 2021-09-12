马国新增1万9198起冠病病例 其中砂拉越暴增至5291起

（早报讯）马来西亚今天新增1万9198起冠病确诊病例，约三成来自病例激增的砂拉越，当地今天共有5291起病例。这是砂拉越去年以来最高的数字，也是单日病例首次超过5000起。

卫生总监诺希山今天在社交媒体通报疫情时说，新增病例仅次于砂拉越的是雪兰莪2347起、柔佛2110起、沙巴1717起、吉兰丹1435起、槟城1309起、吉打1256起，以及霹雳1118起。其他地区新病例都少过1000起。马国累计确诊病例197万9698起。

卫生部长凯利9月9日表示，砂拉越约220万适合接种疫苗的成年人口中的87.9%已完成接种两剂疫苗，因此砂拉越每日病例不断攀升很可能是由于疫苗防御力减弱。据卫生部covidnow网站数据，砂拉越已接种者之中的78.5%接种科兴，其次是辉瑞19%及阿斯利康2.5%。