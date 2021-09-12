伊朗与IAEA达成协议 允许检查员为其设施提供服务

（早报讯）伊朗和联合国属下的国际原子能机构（IAEA）达成协议。伊朗同意允许IAEA检查员为其设施提供维护服务。德黑兰自今年早些时候以来一直限制第三方进入。

法新社报道，根据国际原子能机构和原子能机构在伊朗核设施的联合声明，IAEA未来将被允许在伊朗核设施中维护其监控摄像头并交换发言媒体。 它说：“方式和时间表仍有待双方商定。”

伊朗半官方ILNA通讯社报道，伊朗首席执行官埃斯拉米证实了这一点。 “我们已经同意交换该机构相机的存储卡。”。

据报道，国际原子能机构较早前批评德黑兰在核谈判上未给予适当合作，国际原子能机构负责人格罗西于周六（11日）前往伊朗进行会谈，并在周日（12日）会见了埃斯拉米。

双方联合声明说：“双方决定在相关层面保持相互交流和会晤。”双方也指格罗西计划“在不久的将来”再次访问德黑兰。

据报道，格罗西访问伊朗前，全球主要国家与伊朗的核协议谈判陷入僵局。伊朗与伊核问题六国在2015年签署了核武协议，限制伊朗的核武发展，以让伊朗进入全球市场作为交换。

不过，美国总统特朗普在2018年5月单方面退出协议，并恢复美国对伊朗的经济制裁。此举也恼怒签约的其他国家，包括英国、中国、法国、德国，以及俄罗斯。

自此，伊朗逐步背离协议规定，并在2020年1月伊朗宣布中止履行伊核协议。