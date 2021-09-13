塔利班禁止男女大学生混合上课 将检讨大学课程

（早报讯）塔利班宣布禁止男女大学生混合上课，并将检讨大学课程。

英国广播公司（BBC）报道，塔利班政府任命的代高等教育部长哈卡尼（Abdul Baqi Haqqani）在星期天（12日）的媒体发布会上表示，女学生可以到学校学习，但她们必须与男学生分开学习。

哈卡尼说：“终止男女混合教育制度不会有任何问题。人民都是回教徒，他们会接受。”

哈卡尼也表示，阿富汗女性必须戴头巾（hijab），并会检讨在大学教授的课程。他没有说明女性是否也需要戴面纱以遮盖脸部。

哈卡尼告诉记者，塔利班希望“创建一个符合我们伊斯兰、民族和历史价值观，但同时能够与其他国家竞争的合理与符合伊斯兰的教育课程”。

塔利班在1996年-2001年首次统治阿富汗时期，禁止女性和女童进入学校或大学。

塔利班8月15日夺取阿富汗的控制权后表示，他们将不会禁止女性受教育或工作，但该武装组织过后下令大部分女性待在家中，直到安全形势改善，只允许在公共卫生部门工作的女性返回岗位。

在阿富汗政府倒台之前，阿富汗大学允许男女混合上课，而在阿富汗的中小学，男生和女生分开上课已是常规。

塔利班9月11日在阿富汗总统府升起了该组织的旗帜，这标志着塔利班政府正式执政。