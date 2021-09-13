凯鲁丁抨击希盟过河拆桥 与政府谈判未纳入其他在野党

（早报讯）马来西亚反对党希盟与政府商议合作事宜并达成共识，联邦直辖区祖国斗士党主席凯鲁丁批评希盟过河拆桥，没有把其他在野党一并纳入跨党派合作谈判。

“当今大马”报道，凯鲁丁说：“最近向国家元首提呈新首相人选时，希盟就会来找（斗士党创党人）马哈迪，争取他支持（希盟兼人民公正党主席）安华任相。”

凯鲁丁说：“如今，跟政府谈判首相依斯迈沙比里提出的改革献议时，安华和希盟却把斗士党、沙巴民兴党和沙巴统民党排除在外，忘记后者之前一致支持在野党领袖（安华）出任首相。”

凯鲁丁星期天（12日）发文告批评安华及其他希盟领袖没有诚信，“利用其他人来谋取自己利益”。

凯鲁丁表示，斗士党将在来临的第12届大选，根据自己的安排，竞逐120个国会议席。他相信，一旦希盟与政府签订信任与拨款协议（Confidence and Supply Agreement，简称CSA），斗士党将处于更有利的地位。

依斯迈沙比里9月10日提出七项改革计划，包括立法反跳槽、落实18岁投票政策、限制首相任期10年等，其中也包括向在野党伸出橄榄枝的措施，如邀在野党加入国家复苏理事会、让国会反对党领袖享有部长级待遇与便利等。

据悉，在依斯迈沙比里提出改革计划之前，政府代表已跟希盟会面，讨论签署信任与拨款协议事宜。

依斯迈沙比里政府与希盟经过多轮磋商，于9月12日晚上达成合作共识。双方定9月13日下午5时签署正式合作协议。这是马国独立以来，执政党首次与反对党达成合作协议。