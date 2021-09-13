以外长提出重建加沙地带计划 实施经济换安全政策

（早报讯）以色列外交部长拉皮德提出一项重建加沙地带的计划，该计划将提交以色列内阁审议。

新华社报道，拉皮德（Yair Lapid）星期天（12日）在一个会议上说，以色列自2005年撤出加沙地带后，对这一地区实施的政策是限制人员和货物流动。这一做法并未有效阻止加沙地带武装组织对以色列发动袭击，应对加沙地带实施“经济换安全”政策，这“将会为以色列和加沙地带边境带来稳定”。

拉皮德提出的重建加沙地带计划分为两个阶段：第一阶段是恢复加沙地带的电力、医疗系统和交通设施。在这一阶段，巴勒斯坦民族权力机构将恢复对加沙地带各个口岸的控制；第二阶段在加沙地带实施大规模基础设施项目，包括建立工业区、将加沙地带与约旦河西岸连接起来、鼓励海外投资等。巴勒斯坦民族权力机构将重新完全控制加沙地带。

拉皮德指出，这并不代表以色列将与控制加沙地带的巴伊斯兰抵抗运动（哈马斯）谈判，以色列认为巴勒斯坦人民的代表是巴勒斯坦民族权力机构，而非哈马斯。他说，这一计划将在巴勒斯坦民族权力机构以及埃及等地区国家共同参与下完成。

拉皮德说，他将把这一计划提交内阁审议。以色列总理贝内特和国防部长甘茨已经对计划表示支持。他也已经与美国国务卿布林肯、俄罗斯外交部长拉夫罗夫以及埃及和欧盟相关人士讨论了这项计划。

2005年，以色列撤离加沙地带，结束对加沙地带长达38年的占领。2007年，哈马斯夺取加沙地带实际控制权，以方开始对当地实施全面封锁，严格控制人员和物资出入。