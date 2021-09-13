消息：印度政府担心民众对疫情松懈不接种第二剂疫苗

（早报讯）两名知情卫生专家说，印度担心随着冠病感染率和死亡人数的下降，人们越来越松懈，可能因此不接种第二剂疫苗，使社区容易受到冠病的影响。

印度已接种超过7.44亿剂疫苗，其9.44亿成年人中的60%接种了第一剂，19%完成接种两剂。

根据“数据看世界”（Our World In Data）网站，印度是世界上部分免疫人口最多的国家，这主要是由于政府规定的接种间隔为12至16周。

其中一名专家说：“鉴于大多数人已经接种了一剂疫苗且发病率最低，因此对人们可能对接种疫苗犹豫不决感到担忧。”

第一名专家说，在先前感染者人数较少的地区，大量人跳过接种第二剂尤其成问题，这意味着更多的人抗体较少，因此这些社区将更加脆弱。第二名专家说，印度卫生部已经告诉各邦，鼓励人们尽快接种第二剂，即在第一剂后的第12周，而不是等待最晚的日期，以确保人们不会错过第二剂。

印度卫生部未立即回应置评要求。

印度政府上周在一次新闻发布会上说，从4月至8月期间收集的数据显示，仅一剂疫苗就有96.6%的预防死亡效用，而两剂疫苗则有97.5%的保护效果。这期间德尔塔变种毒株正在迅速蔓延。但其中一位专家说，这一信息可能会无意中使人们放弃接种第二剂，特别是对许多贫穷的工人来说，在接种中心花费的时间意味着工资收入减少。

印度在4月和5月的冠病确诊病例和死亡病例的激增达到高峰，现在的每日感染人数已经稳定在4万人左右，死亡人数也急剧下降。该国累计病例3326万起，累计死例44万2874起。政府在7月估计，印度13.5亿人口中有三分之二以上的人感染了冠病。