布林肯出席国会听证会 为拜登政府撤军阿富汗的决定作证

（早报讯）美国国务卿布林肯周一（13日）出席国会听证会，为美国上月正式撤军阿富汗辩护。

美国之音报道，布林肯在众议院外交事务委员会的听证会上说，如果总统拜登决定延长这场战争，“将需要派出非常多的美国军队到阿富汗以保护我们自己并防止塔利班接掌政权，导致人员伤亡，至多是恢复一场僵局，继续无止境地被困在阿富汗。”

他说：“没有证据显示待更长的时间能够让阿富汗安全部队或阿富汗政府变得更加坚韧或自我维持”，“如果20年数千亿美元的支持、装备和训练还不够的话，那为什么多待一年、五年或十年就能产生不同的效果？”

塔利班8月中旬拿下阿富汗的控制权后，美国已从喀布尔机场撤出了12万4000人，包括大约5500名美国人。目前还有约100名美国人留在阿富汗。

布林肯说，即使在塔利班在阿富汗全面进攻之际，美国官员也没有预见到阿富汗政府会如此迅速垮台。他说：“即使最悲观的评估也没有预见到阿富汗政府军会在美军还在的时候就瓦解。”

布林肯说，虽然撤军行动结束了，“我们还在继续努力，帮助任何留下的美国人及阿富汗人和盟国伙伴国家的公民，在他们决定离开阿富汗时协助他们离开。”

布林肯说：“与我们在历史上任何时候一样，美国人欢迎来自阿富汗的家庭进入我们社区，帮助他们安顿下来，开始新生活。”

布林肯周二还将出席参议院外交关系委员会的听证会，继续为美国的撤军行动面对严厉质询。

共和党议员和部分民主党议员对拜登处理撤离阿富汗的安排提出了批评。