德尔塔毒株肆虐拖累美国经济增长预期

（早报讯）受德尔塔变种冠病病毒蔓延影响，美国民众对外出消费变得更加谨慎，消费信心大幅下滑，就业市场复苏放缓。不少金融和研究机构近期纷纷大幅下调今年下半年美国经济增长预期。

新华社报道，富国银行证券9月9日发布研究报告说，自8月初发布上次经济预测以来，影响美国经济最重要的变数就是德尔塔毒株的快速蔓延。受此影响，美国单日新增冠病确诊病例数已从8月初约10万水平增至近期的约15万，死亡病例也明显上升。

富国银行证券指出，密歇根大学公布的8月美国消费者信心指数降至2011年以来的最低水平，当月美国外出就餐和机场人流也有所下滑，凸显民众更趋谨慎。为此，该机构将第三季度美国个人消费支出增幅预期从此前预估的超过7%调低至不到1%。

富国银行证券预计，第三季度美国经济按年率计算将增长4.6%，接近去年第四季度美国疫情反弹时的4.5%，但低于今年第二季度的6.6%。该机构预计今年全年美国经济将增长5.9%，低于6月初预测的7.3%。

美国联邦储备委员会8日发布的全国经济形势调查报告显示，受德尔塔毒株蔓延影响，7月初到8月美联储多数辖区外出就餐、旅游等活动减少，导致经济活动放缓；同时，供应中断和劳动力短缺继续制约部分经济领域增长。

牛津经济研究院上周发布报告称，8月美国非农业部门新增就业人数仅为23.5万，远不及预期。受疫情反弹、财政刺激效果消退和供应瓶颈等因素影响，美国经济复苏已“大幅降温”。

牛津经济研究院将今年第三季度美国经济增长预期从此前的6.5%大幅下调至2.7%，同时将第四季度增长预期从5.4%下调至4.5%。该机构还将今年全年增速预期下调至5.5%。

因担心疫情反弹导致居民消费支出放缓，高盛集团经济学家8月中旬将第三季度美国经济增长预期从此前预估的9%大幅下调至5%，上周又将今年全年增速预期下调至5.7%。

彭博社10日发布的月度经济学家调查显示，经济学家将第三、第四季度美国经济增长预期分别调低至5%和5.3%。

富国银行证券认为，随着疫苗接种人数增加和疫情逐步缓解，未来美国居民消费将逐步恢复，美国经济受疫情的影响将会减少。鉴于美国经济和就业市场仍将复苏，该机构预计美联储将在今年11月或12月的货币政策例会上宣布开始缩减购债规模。