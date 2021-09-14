马来西亚新增1万5669冠病确诊 累计病例破200万

（早报讯）马来西亚今日（9月14日）新增1万5669起冠病确诊病例，累计病例破200万起。

星洲网报道，卫生总监诺希山在社交媒体贴文说，截至中午12时，累计确诊病例达到201万1440起。

马国的累计病例在7月25日达到100万起，在不到两个月内（51天）就累计了100万人确诊。

雪兰莪新增2632起病例，再度成为单日确诊病例最多的州属。砂拉越连续8天新增病例居全国之冠后，今日有所下降，达1983起。这也是砂州连续9天单日超过3000起后，首次降至2000起以下。

诺希山说，全马新增病例第三多的州属为柔佛，达1974起，接下来是沙巴（1784起）、槟城（1651起）、吉兰丹（1406起）、吉打（1207起）、霹雳（856起）、彭亨（763起）、登嘉楼（483起）、吉隆坡（411起）、马六甲（329起）、森美兰（143起）、玻璃市（30起）、布城（14起）及纳闽（3起）。