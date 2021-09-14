希山慕丁：马国将在两三周全面放宽防疫措施

（早报讯）马来西亚国防部高级部长希山慕丁说，马国将在两三个星期全面放宽防疫措施，并预定在10月底将冠病大流行（pandemic）定位为地方性流行病（endemic），而有关细节将由首相依斯迈沙比里作出宣布。

希山慕丁也是主管防疫事务部长，他周二（9月14日）在新闻发布会上说，除了即将公布的放宽措施外，政府也会研究和考虑数项附加的放宽措施，包括增加非岛屿的旅游景点、重开健身中心等。

他说，在宣布相关放宽措施以前，卫生部将针对冠病传播率进行风险评估。“如果都符合所定下的条件，政府准备给予放宽，而详细的讨论会议将在来临的内阁会议进行磋商。”

他指出，由于新的变种病毒如德尔塔（Delta）非常凶猛，因此之后推出的SOP也必须确保人们避开人潮拥挤的地方，尽量与他人保持距离。“在交谈时，也应该避免近距离交谈，戴口罩及缩短交谈时间。”

他指出，疫情管理特别委员会已经同意推出一些新的宽限，这些活动的风险比较低。

“我们了解人们在经过一年多的疫情之后都倍感压力、疲劳和厌倦，这种情况不能继续下去，否则会影响心理健康。因此，为了人民的福祉及心理健康，首相将会在近期内宣布更多社会和经济方面的宽限。”

马国卫生部长凯利本月初说，当局预计全国成年人的疫苗接种率10月将达到80%群体免疫目标，到时民众须与病毒共存。截至9月13日，全国已有74.7%的成年人口完成接种疫苗。