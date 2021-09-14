浮罗交怡周四起启动“旅游泡泡” 首3个月酒店客房预订大增

（早报讯）马来西亚度假胜地浮罗交怡岛将在本周四开放“旅游泡泡”，从玻璃市港口前往浮罗交怡的首周船票已销售近80%，9月至11月的岛上酒店客房预订已超过千间。

《马来西亚前锋报》报道，随着政府宣布从9月16日起，浮罗交怡岛将开放旅游泡泡，玻璃市港口周边已有小贩开始营业。

浮罗交怡客船营运及人力资源经理巴哈林说，目前从玻璃市港口前往浮罗交怡的客船，每日有两趟，可载325人，这也是根据标准作业程序（SOP）所要求的50%客船容量。“我们已做好准备，要求志愿警卫团协助控制场面。”

他说，若客船需求持续增加，每日可提高至6趟。在疫情暴发前，两地客船是每日10趟。

另外，马来西亚入境旅游协会（MITA）主席乌再迪说，从9月至11月，浮罗交怡岛内酒店已接获上千间的客房预订，旅游代理方面也接到许多机票订单。

“我希望业者们在遵守SOP下，推出更多有趣的旅游活动，如跳岛、主题公园等。”

马来西亚酒店业协会吉玻分会主席尤金达斯表示，自宣布旅游泡泡后，浮罗交怡的客房预订增加了。他相信随着马国逐步迈向集体免疫，客房预订将进一步提高。

他指出，目前许多酒店并没有办大减价促销，而是通过旅游配套增值。

他说，除了桑拿及水疗仍不允许营业，大部分酒店设施已可开放使用。