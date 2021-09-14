布林肯被多名议员要求辞职

（早报讯）据美国福克斯新闻网报道，美国国务卿布林肯周一（13日）就阿富汗问题出席国会听证会，多名共和党议员斥责布林肯在美军撤离阿富汗问题上处理方式不当，应该引咎辞职。

在13日举行的美国众议院外交事务委员会的听证会上，多名议员对美国撤军方式及布林肯进行了猛烈抨击。俄亥俄州议员史蒂夫·查博特称，撤军计划“充满致命缺陷，同时被糟糕执行”，布林肯应该辞职。纽约州议员李·泽尔丁和田纳西州议员蒂姆·伯切特也提出了类似要求。

南卡罗来纳州议员乔·威尔森认为，“离奇的”撤离方式是导致喀布尔自杀式爆炸袭击发生的直接原因，布林肯应该为此引咎辞职。威尔森还称，美政府没能成功应对南部边境危机，让恐怖分子有机可乘，“全球反恐战争还未结束，这场战争已经从国外转移到美国人的家中。”

众议员麦克·麦克考（Michael McCaul）说：“美国人民不喜欢输，尤其不喜欢输给恐怖分子。但这正是已经发生的结果。”他是众院外交事务委员会中地位最高的共和党人。

麦克·麦克考问道，为什么像巴格拉姆空军基地这样的资产没有得到维护，为什么政府没有与周边国家达成监督与反恐协议。

对于多名议员要求自己辞职，布林肯没有给予正面回应。据报道，布林肯将于14日在参议院外交关系委员会作证，成为塔利班接管阿富汗后首位在国会公开作证的拜登政府官员。