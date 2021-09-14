塔利班代外长表示望与美国建立积极关系

（早报讯）塔利班任命的外交部长阿米尔·汗·穆塔基说，塔利班感谢世界各国承诺向阿富汗提供数亿美元的紧急援助，并表示，阿富汗新政权希望与所有国家，包括美国建立积极的关系。

穆塔基（Amir Khan Muttaqi）周二（14日）下午在阿富汗首都喀布尔举行记者会。他称，美国不应该对阿富汗施加过多的压力，而应该帮助这个贫穷的国家，这将给阿富汗以及全世界都带来好处。

在记者会上，穆塔基感谢联合国日内瓦会议上向阿富汗提供的10亿美元（约13亿新元）援助，幷呼吁国际社会向阿富汗提供更多援助。

穆塔基表示，阿富汗的安全形势已经得到很大改善，陆地和航空都非常安全，可以协助那些需要帮助的人，保证任何想离开阿富汗的人都可以自由地离开。

穆塔基说，新政权已经向所有的政府官员发出通知，要求他们回到自己的岗位上。他还呼吁流离失所的阿富汗人返回他们的家园。

此外，塔利班发言人穆贾希德当天发推文称，阿富汗临时政府代外交部长穆塔基会见了巴基斯坦驻阿富汗大使曼苏尔·汗。穆贾希德在推文中称，会谈期间双方讨论了两国之间的人员流动问题。曼苏尔·汗承诺将为此提供便利。

穆贾希德表示，双方还详细讨论了生活在巴基斯坦的阿富汗难民问题、人道主义援助和两国之间的关系。