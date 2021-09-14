塔利班称尚未考虑成立正式政府或举行大选

（早报讯）阿富汗塔利班政权外交部长阿米尔·汗·穆塔基表示，阿富汗何时成立正式政府或是否举行大选，应该是未来才考虑的问题。他重申，境外势力不应干涉阿富汗内政。

穆塔基（Amir Khan Muttaqi）周二（14日）在记者会上被问及阿富汗何时会成立正式政府或是否会举行大选时这样回答。

联合国为帮助阿富汗从二十年的战争中恢复过来筹集了超过12亿美元（约16亿新元）的紧急援助资金，塔利班要求国际社会提供额外的人道主义援助。穆塔基说：“众所周知，四十年来，阿富汗人民一直在战争的冲击下挣扎。这就是为什么我们希望国际社会能在各个领域向阿富汗伸出援助之手。”

穆塔基同时呼吁相关国家和国际组织尽快将塔利班任命的部分政府官员移出恐怖分子名单，称这一决定是对阿富汗国家和主权的“不尊重”。

穆塔基表示，很多国家目前正在和“阿富汗伊斯兰酋长国”政府接触，并希望建立良好关系，而新政府希望所有的对外关系都建立在平等和相互尊重的基础之上。

他强调，新政府是阿富汗所有阶层和部落的代表；前政府则充斥着很多代表西方国家利益的官员。

穆塔基表示，按照习俗和伊斯兰“沙里亚法”，新成立的政府并未禁止女性从事任何活动，包括外交部在内没有为女性从事相关工作设置障碍。他也再次呼吁所有前政府的公务员都能尽快回到工作岗位，希望阿富汗在各国的外交代表能够继续之前的工作。

穆塔基说，新政府将以国家利益为出发点，审视前政府的外交政策和对国际社会的承诺，也将继续执行所有符合国家利益的商业和贸易协议。但如果一些国家对“人权”有自己的理解或为继续执行相关协议设立先决条件，这些国家也应承担相应的后果。