金融时报：拜登提议面对面峰会但习近平没接受提议

（早报讯）英国《金融时报》周二（14日）报道，美国总统拜登上周和中国国家主席习近平通话时提议举行面对面的峰会，但双方没有就此达成协议。

拜登9月9日和习近平通电话，这是拜登1月上任以来第二次与习近平通话。

该报引述多名听取当天通话简报的人士说，习近平没有接受拜登的提议，而是坚持华盛顿对北京采取不那么强硬的立场。

一名听取了这段90分钟谈话简报的消息人士证实《金融时报》的报道正确。该消息人士说：“习近平暗示双方首先需要改善两国关系的基调和气氛。”

白宫和中国驻华盛顿大使馆都没有立即回应置评请求。

根据白宫9月9日发表的声明，拜登和习近平进行了“广泛、战略性的讨论”，范围包括双方的共同利益以及两国在利益、价值观与观点存在分歧的领域。

白宫说，拜登强调美国对印度太平洋地区和世界和平、稳定和繁荣的持久利益，两国领导人也讨论了中美应确保两国竞争不会转变为冲突的责任。

习近平指出，一段时间以来，美国采取的对华政策致使中美关系遭遇严重困难，这不符合两国人民根本利益和世界各国共同利益。

双方一致认为，中美元首就中美关系和重大国际问题深入沟通对引领中美关系正确发展非常重要，同意继续通过多种方式保持经常性联系，将责成双方工作层加紧工作、广泛对话，为中美关系向前发展创造条件。