盖茨基金会：冠病疫苗缺乏公平可及是公共卫生悲剧

（早报讯）比尔及梅琳达·盖茨基金会周二（14日）发布的年度《目标守卫者报告》说，虽然冠病疫苗研发和部署的速度前所未有，但全球并未从疫苗研发中平等受益，冠病疫苗缺乏公平可及是一场“公共卫生悲剧”。

新华社报道，今年的《目标守卫者报告》由基金会联席主席比尔·盖茨和梅琳达·弗兰奇·盖茨共同撰写，这是该基金会就联合国可持续发展目标发布的第五份年度报告。

比尔在报告中说，冠病疫苗缺乏公平可及是一场“公共卫生悲剧”。高收入国家和社区今后可能将冠病肺炎视为又一个与贫困相关的疾病，采取“与我无关”的态度，这是“很危险的”。他强调，除非所有人都能获得疫苗，否则将无法终结这场疫情。

报告说，迄今为止，全球超过80%的冠病疫苗被用于为高收入和中高收入国家民众接种，一些国家获得本国所需疫苗剂量的两到三倍，而低收入国家的疫苗接种量不足全球疫苗总量的1%；不同地区获得疫苗的能力与疫苗的研发和制造地密切相关。比如，非洲拥有世界17%的人口，但其疫苗制造能力不足世界的1%。

报告显示，冠病疫情造成的差距仍然巨大，受到疫情打击最大的群体疫后恢复速度最慢。与2019年相比，2020年全球又有3100万人陷入极端贫困。虽然90%的发达经济体到明年能将人均收入恢复到疫情前水平，但只有三分之一的中低收入经济体能做到这一点。

报告还显示，得益于全球加速行动以抗击疫情，在联合国可持续发展目标方面避免了一些最糟糕情况的发生。

比尔和梅琳达在报告中说，避免出现最坏的情景还远远不够，为了确保全球能从疫情中真正公平复苏，需要对健康和经济进行长期投资。