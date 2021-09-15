美民主党籍加州州长安然挺过重选危机

（早报讯）美国民主党籍的加利福尼亚州州长纽瑟姆安然挺过重选危机。

《纽约时报》报道，截至当地时间周二（14日）深夜的计票结果，多数加州选民投票支持纽瑟姆继续担任加州州长。

纽瑟姆的自由主义政策、加州的罪案、无家可归者、房价和移民问题等备受共和党人抨击。共和党人在去年6月发起罢免纽瑟姆的联署行动；同年11月，纽瑟姆被人拍到在冠病疫情高峰期没戴口罩参加一个生日会，引发哗然。民众对纽瑟姆的不满情绪高涨，共和党的联署行动也达到了表决重选的门槛。

在加州表决前，同属民主党的总统拜登和副总统哈里斯先后到加州为纽瑟姆站台，拜登更提醒加州选民，让纽瑟姆留任，“除非你们要特朗普”。

在重选表格中提出了两个问题，第一个问题是“纽瑟姆应否被罢免”，至少66.8%的加州选民选择了反对罢免，赞成罢免的人数仅为33.2%。

共和党的领先候选人埃尔德（Larry Elder）是前总统特朗普的支持者，这名非洲裔电台脱口秀主持人在重选表格中的第二个问题——“谁应该取代纽瑟姆”，获得约43%的支持票。

纽瑟姆在2018年的选举中赢得压倒性的胜利，如果纽瑟姆被罢免，这将给民主党人敲响警钟。

加州是民主党的传统票仓，该州的注册民主党员和共和党员为2比1，而多项民调一致表明加州选民反对罢免纽瑟姆。