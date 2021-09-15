马国新增1万9495起冠病确诊病例

（早报讯）马来西亚今天新增1万9495起冠病确诊病例，是单日病例连续第五天少过2万起。马国的新增病例7月13日首次破万，至今已连续65天超过1万起。

据卫生总监诺希山在社交媒体通报，马国目前累计确诊病例有203万零935起。其中砂拉越仍是全国新增病例最多的州属，达4709起。其次为雪兰莪2710起和沙巴2015起。

死亡数字方面，据卫生部全国危机准备及应对中心（CPRC）疾病控制组高级首席助理主任马赫阿班南今天在社交媒体通报，冠病患者死亡人数再增463人，累计死亡人数2万1587人。但他说，前述463名冠病死者中，只有190人是在9月份去世，其他273人都是9月之前去世的。这包括112人在8月去世、149人在7月去世，其余的12人在7月以前去世。

他说，CPRC团队正努力处理延遲通報死亡病例，以减少“实际死亡病例”和“通报死亡病例”之间的差异。实际死亡病例是特定日期的确实死亡病例，通报死亡病例则是是卫生部向民众公布死亡病例的日期。

他表示，前线人员早在7月和8月时就不堪负荷，导致调查和通报病例延迟出现的情况。卫生部Covidnow网站过去的单日实际死亡病例会有变化，因为延迟通报的死亡病例在调查清楚后，将按相关病例确切死亡日期纳入相关日期的实际死亡数字。