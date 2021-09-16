美英澳宣布建立印太地区安全伙伴关系 将支持澳洲获核能潜艇

（早报讯）随着中国对印太地区的影响不断增加，美国、英国和澳大利亚周三（15日）表示，它们将建立印太地区的安全伙伴关系，并将支持澳洲核能潜艇巡航印太地区。

美国政府高级官员告诉媒体，根据美国总统拜登、英国首相约翰逊和澳洲总理莫里森宣布成立一个结合军事与外交，名为AUKUS的新三方安全倡议，美国将向澳洲提供部署核能潜艇的技术和能力。三名领导人在各自首都举行的三方虚拟宣布会上概述了这项倡议。

拜登说：“我们都认识到必须确保印太地区的长期和平与稳定。”

莫里森说，这些潜艇将与美国和英国密切合作在阿德莱德建造。他说，澳洲将不会出动核武器。“我们将继续履行我们所有的核不扩散义务。”

约翰逊称，澳洲获得该技术是一个重大决定。他说，这将使世界更加安全。“这将是世界上最复杂和技术要求最高的项目之一。”

美国官员强调，此举不会涉及向澳洲提供核武器。他们说，这些潜艇不会部署原子武器，但将使澳洲海军能够更安静、更长时间地运作，并在整个印太地区提供威慑。这些官员说，这种伙伴关系还将涉及包括人工智能、量子技术和网络等领域的合作，“不针对任何一个国家”。

据澳洲媒体报道，这一合作关系看起来有可能结束澳洲试图让法国海军集团（Naval Group）为其建造一支价值400亿美元（约536亿新元）的新潜艇舰队的计划，以取代其超过20年历史的柯林斯潜艇。