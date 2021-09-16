SpaceX猎鹰9号火箭升空 执行首次全民用轨道飞行任务

（早报讯）美国太空探索技术公司（SpaceX）的猎鹰9号火箭当地时间周三（15日）晚上8时02分（新加坡时间16日早上8时02分）从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空，执行首次全民用机组绕地球飞行的任务。

猎鹰9号火箭（Falcon 9）载有四名太空游客，即科技亿万富艾萨克曼（Jared Isaacman）和其他三名没有接受过专业宇航员培训的美国公民。

为期三天的旅行将使四人组更深入太空--360英里（575公里）--比2009年5月乘坐亚特兰蒂斯号航天飞机（Space Shuttle Atlantis）执行上一次哈勃（Hubble）太空望远镜任务以来的任何一次飞行都要深入。哈勃太空望远镜的轨道距离地球约340英里。

美国宇航局（NASA）商业航天部主任麦卡利斯特在发射前说：“我真的认为这是人类太空运输的一次复兴。”他暗指这次旅行的商业性质，四名机组人员乘坐私人建造的航天器飞行，由SpaceX监督。这是马斯克的SpaceX公司在未来几年计划的几次私人太空飞行中的第一次，下一次计划在2022年初。

除了作为概念验证的示范飞行外，这次任务还将为儿童癌症研究筹集2亿美元（约2.68亿新元）的慈善资金。除了艾萨克曼为这次飞行支付的未披露的金额--《时代》杂志报道为2亿美元--他还向田纳西州孟菲斯的圣裘德儿童研究医院认捐了1亿美元。

美国宇航局在这次旅行规划中只为机组人员提供一些技术咨询和培训援助。