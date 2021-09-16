法国南部多地遭遇暴雨洪水 已造成九人丧生

（早报讯）法国南部多个地区最近两天遭遇暴雨洪水等灾害，目前已经造成九人丧生。暴雨天气仍在持续，可能造成更多损失。

据法国BFM电视台、法国新闻资讯台周三（15日）晚引述救援人员的消息报道，已有九人因相关自然灾害丧生。他们的死亡地点分别在法国南部的罗讷河口省和埃罗省。这些遇难者的年龄介于61岁至73岁之间，死亡原因初步判断为溺水。

法国内政部长达尔马宁已前往法国南部灾区视察，并与当地紧急救援部门官员会面。他表示，官方对埃罗省和加尔省的灾情尤为警惕，接下来的数日内相关地区仍可能面临恶劣天气。

法国气象部门15日针对法国南部埃罗省、加尔省、德龙省等八个省份发布暴雨、洪水、雷暴等灾害的橙色警报。气象部门一度对加尔省发布了红色警报。暴雨云团正在继续向东南方向推进，可能在未来数日对普罗旺斯—阿尔卑斯—蓝岸大区的多个地方造成影响。

暴雨和洪水令法国南部多个地区的交通受到严重影响，许多道路被淹没，连接罗讷河谷和马赛地区的A9高速公路交通一度中断。救援人员表示，在这条高速公路上已进行了60次直升机救援和450次安全干预。加尔省政府透露，从该省省会尼姆到埃罗省省会蒙彼利埃的铁路交通仍然中断。

法国政府发言人阿塔尔15日表示，目前仍有750名消防员在加尔省帮助灾区民众，他对救援人员表示感谢。他也说，加尔省下周将进入自然灾害紧急状态。