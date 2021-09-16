世界领导人将在联合国举行闭门气候会议

（早报讯）联合国秘书长古特雷斯和英国首相约翰逊将于下周一（20日）在纽约大会期间主持一次世界领导人闭门会议，以促进气候承诺。

英国的联合国大使伍德沃德在一份声明中说：“联合国大会是第26次缔约方大会（COP26）之前国际日程表上的最后一个重要时刻。气候变化将是英国的首要任务。”

伍德沃说，英国将敦促各国“减少排放，特别是逐步淘汰煤炭，并振兴和保护自然”。

一名联合国高级官员周三说，在过去两年中，各国领导人在七国集团（G7）和二十国集团（G20）进行了气候讨论，但没有一个论坛让主要经济体与受影响最严重的国家对话。当被问及会议为何闭门时，他说：“这绝不是为了在秘密中举行会议”，而是一种促进坦率对话的方式，“而不是预先准备好的声明或恢复既定立场”。

这场会议将包括来自G20以及发展中国家和小岛屿国家的领导人，并将采取部分亲自出席、部分虚拟的方式。目前尚不清楚谁或有多少人将参加，包括至关重要的是，世界两大污染国的领导人——中国国家主席习近平和美国总统拜登——是否会参加。

古特雷斯提出了三个气候优先事项。首先，联合国要求各国加强承诺，根据2015年的巴黎协议，到2050年达到净零排放；第二，它希望发达国家履行承诺，筹集1000亿美元（约1340亿新元）的气候行动基金；第三，它希望在为遭受重创的国家的适应项目提供资金方面取得“重大突破”，以保护它们免受干旱、洪水和海平面上升等事件的影响。联合国希望适应性融资能占到所有气候融资的50%。