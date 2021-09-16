世界领导人将在联合国举行闭门气候会议

文 /
张佳莹

发布 / 2021年9月16日 10:16 AM

联合国秘书长古特雷斯和英国首相约翰逊将于下周一在纽约大会期间主持一次世界领导人闭门会议。（法新社）
联合国秘书长古特雷斯和英国首相约翰逊将于下周一在纽约大会期间主持一次世界领导人闭门会议。（法新社）

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（早报讯）联合国秘书长古特雷斯和英国首相约翰逊将于下周一（20日）在纽约大会期间主持一次世界领导人闭门会议，以促进气候承诺。

英国的联合国大使伍德沃德在一份声明中说：“联合国大会是第26次缔约方大会（COP26）之前国际日程表上的最后一个重要时刻。气候变化将是英国的首要任务。”

伍德沃说，英国将敦促各国“减少排放，特别是逐步淘汰煤炭，并振兴和保护自然”。

一名联合国高级官员周三说，在过去两年中，各国领导人在七国集团（G7）和二十国集团（G20）进行了气候讨论，但没有一个论坛让主要经济体与受影响最严重的国家对话。当被问及会议为何闭门时，他说：“这绝不是为了在秘密中举行会议”，而是一种促进坦率对话的方式，“而不是预先准备好的声明或恢复既定立场”。

这场会议将包括来自G20以及发展中国家和小岛屿国家的领导人，并将采取部分亲自出席、部分虚拟的方式。目前尚不清楚谁或有多少人将参加，包括至关重要的是，世界两大污染国的领导人——中国国家主席习近平和美国总统拜登——是否会参加。

古特雷斯提出了三个气候优先事项。首先，联合国要求各国加强承诺，根据2015年的巴黎协议，到2050年达到净零排放；第二，它希望发达国家履行承诺，筹集1000亿美元（约1340亿新元）的气候行动基金；第三，它希望在为遭受重创的国家的适应项目提供资金方面取得“重大突破”，以保护它们免受干旱、洪水和海平面上升等事件的影响。联合国希望适应性融资能占到所有气候融资的50%。

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