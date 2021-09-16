媒体：阿根廷五名部长和数名官员递交辞呈

（早报讯）阿根廷五名部长和数名官员周三（9月15日）递交辞呈；总统费尔南德斯与内阁召开紧急会议。

俄罗斯卫星通讯社引述阿根廷《号角报》消息称：“首先提出辞职的是内政部长爱德华多·德·佩德罗（Eduardo de Pedro），接着是司法部长马丁·索里亚（Martín Soria）、科技部长罗伯托·萨尔瓦雷扎（Roberto Salvarezza）、环境部长胡安·卡班迪埃（Juan Cabandie）和文化部长特里斯坦·鲍威尔（Tristan Bauer）。”

此外，递交辞呈的还有阿根廷国家社会保险局局长、国家退休人员服务机构负责人以及商务部副部长。

阿根廷执政党在议会和地方选举初选中失利，全民阵线党（Frente de todos）输掉大多数地区。上述官员是在此背景下提出辞职。

阿根廷总统费尔南德斯和副总统克里斯蒂娜在前一天进行了单独面谈，但此次会面尚未得到官方证实。据各方媒体消息，克里斯蒂娜要求对总统来说十分重要的两个人物辞职：经济部长和生产发展部部长。克里斯蒂娜此前也坚持要求内阁首席部长圣地亚哥·卡菲耶罗（Santiago Cafiero）辞职。

《号角报》指出：“会谈中未能讲和。”会后，与克里斯蒂娜关系密切的上述部长和官员提出辞职，目的是为推动和加速内阁改组。

据《民族报》（La Nación）消息，费尔南德斯目前正与没有请辞的部长召开紧急会议。