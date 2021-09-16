浮罗交怡“旅游泡泡” 开跑首日迎3200人

（早报讯）马来西亚浮罗交怡“旅游泡泡”计划今日（9月16日）正式开跑，约3200名游客搭乘飞机和客船去到浮罗交怡。

这些到访交怡的游客中，包括从吉隆坡国际机场和雪州梳邦机场出发的18趟航班，约有2200人，以及从玻璃市港口出发的三趟客船和一趟RoRo载客渡轮，逾1000人。

今日上午10时30分，第一批159名游客搭乘马航波音737-800型飞机（MH1432航班），从吉隆坡国际机场出发后飞抵交怡国际机场。

游客抵达为交怡旅游泡泡掀开序幕，也是交怡因疫情而陷入经济和旅游业低迷后，阔别多月后再迎来游客，预料可为交怡旅游业注入新动力。

旅游、艺术及文化部长南茜苏克里、吉打州务大臣莫哈末沙努西等人今日在浮罗交怡国际机场，迎接这些第一批次的游客。

旅游部也特别安排舞蹈员盛装迎接游客，并赠送“马来西亚一家亲”襟带和伴手礼给每名游客。

旅游泡泡是马国国家复苏计划下，为旅游业开放的试点项目，以让自去年疫情以来旅游行业停摆，重新迎来曙光。

南茜苏克里说，随着旅游泡泡启动和旅游业开放，交怡预料截至本月底可迎来超过3万名游客，并可于年底达到20万名游客人次。

她说，该部遴选交怡作为旅游泡泡的试点城市，让符合资格的本地游客，在遵守标准作业程序的情况下，到交怡景点观光。

“除了加强行动管制令（EMCO）地区，包括复苏计划第一阶段州属的游客也能来交怡，并重申交怡的试点计划一旦成功推行，将成为其他旅游岛屿的是否获得批准开放的参考标准。

她表示，交怡旅游泡泡若要成功，不能仅靠政府部门，游客及民众也要共同努力，特别是遵守标准作业程序（SOP）。

莫哈末沙努西则说，交怡虽然从今日起迈入国家复苏计划第四阶段，但是不意味民众和游客可以不遵守SOP及相关防疫措施。“当局批准民众可以堂食，但是须紧记一桌不得挤满人，还是有SOP的。”

他说，以交怡县署为首地方政府及执法单位，有人负责监督民众和游客是否遵守SOP。