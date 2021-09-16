莫德纳：冠病疫苗保护作用随着时间减弱 应接种追加剂

（早报讯）最新数据显示，莫德纳冠病疫苗提供的免疫力会随时间的推移而消退。

莫德纳周三（15日）发布第三阶段临床实验的最新分析显示，早期接种疫苗者的感染率比较迟接种者高。研究也显示，近期刚接种疫苗的人，出现重症的案例较少。

莫德纳公司总裁霍格在与投资者的电话会议上说：“这只是一个估计，但我们确实认为这意味着到了秋天和冬天时，至少我们预计免疫力减退的估计影响将是增加60万个额外的冠病确诊病例。”霍格没有预测有多少病例会很严重，但说有些病例需要住院治疗。

该数据与最近几项研究的数据形成鲜明对比，这些研究表明莫德纳疫苗保护时间比辉瑞公司和德国合作伙伴BioNTech的类似疫苗更长。

专家说，这种差异可能是由于莫德纳的信使核糖核酸（mRNA）剂量较高，而且第一剂和第二剂之间的间隔时间稍长。这两种疫苗在其大型第三阶段研究中都被证明对预防疾病极为有效。

然而，周三的分析显示，与大约八个月前接种疫苗的人相比，大约13个月前接种疫苗的人的感染率更高。该研究期间是7月至8月，当时德尔塔是最主要的菌株。该报告尚未经过同行评审。

莫德纳本月初向美国食品与药物管理局（FDA）提交申请，授权使用旗下的疫苗追加剂。公司说，研究显示，第三剂疫苗可以显著提高人体的中和抗体的水平，比接种第二剂疫苗后来得高。