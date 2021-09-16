法国外长批评澳洲取消潜水艇采购协议

（早报讯）法国外交部长勒德里昂与国防部长帕利公开发表联合声明，批评澳大利亚与美国达成核潜艇合作协议。

据报道，澳洲总理莫里森周四（9月16日）证实，澳洲正退出与法国海军集团（Naval Group）的潜艇协议，而价值900亿澳元的法国潜艇交易已被取消，转向美国以及英国订购核动力潜艇。

中新社报道，勒德里昂16日发表声明说，法国方面注意到澳洲与美国达成了相关的核潜艇合作协议。声明批评该协议有违法国与澳洲先前达成的合作精神；还批评美国的相关选择将诸如法国这样的欧洲“伙伴国家”排除出与澳洲的合作关系之外。

美国、澳洲和英国稍早前表示，他们将建立安全伙伴关系，包括帮助澳洲取得美国核潜艇技术等。澳洲媒体及全球多家媒体称，这意味着澳洲将不再履行与法国方面早前达成的潜艇建造协议。

据了解，澳洲2016年决定由法国军用舰艇制造商“海军集团”建造其潜艇编队来取代其已经长时间服役的潜艇，该协议据报价值数百亿澳元。

有报道称，澳洲当时请法国建造12艘潜艇，这12艘潜艇是在法国“梭鱼”级核潜艇的基础上设计的，但它们是常规潜艇。随着澳美达成核潜艇合作协议，澳洲很可能不再需要法国建造的潜艇。

法国外长与防长的联合声明最后说，美国与澳洲的相关举措只会加强欧洲谋求战略自主，除此之外“没有其他可信的方式来捍卫世界各地的利益和价值观，包括在印太地区”。