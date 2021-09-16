马来西亚新增1万8815冠病确诊 连续6天维持在1万多起

（早报讯）马来西亚今日（9月16日）新增1万8815起冠病确诊病例，目前已经连续6天维持在1万多起。

卫生总监诺希山在社交媒体贴文说，截至中午12时，累计确诊病例达到204万9750起。

他说，砂拉越新增3660起病例，为全国增加最多病例的州属。增加第二多病例的州属是雪兰莪，共增2718起病例，接着是柔佛（2206起）、沙巴（1982起）、槟城（1777起）、霹雳（1446起）、吉打（1233起）和吉兰丹（1222起）、登嘉楼（814起）、彭亨（712起）、吉隆坡（493起）、马六甲（269起）、森美兰（170起）、玻璃市（80起）、布城（22起）及纳闽（11起）。

另外，据卫生部COVIDNOW网站发布的冠病数据显示，周三通报422起包括积压病例的冠病死亡病例，迄今累积2万2009起死亡病例。

数据显示，在死亡病例中，92起是属于送院前死亡（BID），累计4158起。雪兰莪通报116起死亡病例，居全国之首，接下来是吉打79起，沙巴71起、柔佛46起、槟城37起、霹雳21起、吉兰丹16起、吉隆坡11起、彭亨10起、砂拉越5起、登嘉楼和玻璃市各增4起，马六甲2起。