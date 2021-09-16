杜特尔特拒绝配合国际刑事法院对毒品战争调查

（早报讯）菲律宾总统杜特尔特政府周四（16日）表示，该国不会配合国际刑事法院对其臭名昭著“毒品战争”的调查，也不会允许任何调查人员入境。

路透社报道，国际刑事法院的法官周三（15日）批准对杜特尔特的血腥扫毒行动正式展开调查。活动人士称，执法机构在总统的默许下进行了杀戮，数千名涉嫌贩毒者已经死亡，其中许多人被警察处决。

杜特尔特和属下警察局长们说，杀人是为了自卫，而他的政府坚持认为国际刑事法院无权干涉国家事务。总统发言人罗克周四在新闻发布会上说：“如果有投诉，应该在菲律宾提出。我们的法院在运作着，国际刑事法院没有管辖权。”

“当我们成为（国际刑事法院）罗马规约的缔约国时，我们并没有放弃我们的主权和管辖权。”

政府数据显示，自2016年年中杜特尔特上任以来，有6100名贩毒嫌疑人在缉毒行动中被安全部队杀害。维权组织称，还有成千上万的人在贫民窟社区被暗杀，大部分是被神秘枪手杀害的吸毒者。

据报道，国际刑事法院的法官周三（15日）批准了一名检察官的请求，对菲律宾政府在其“毒品战争”中可能犯下的反人类罪进行正式调查。

国际刑事法院在一份声明中说，法官们对他们所看到资料的评估是，“所谓的‘毒品战争’运动不能被视为合法的执法行动”，而是相当于对平民的系统攻击。