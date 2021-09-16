马克龙：法军击毙极端组织大撒哈拉伊斯兰国头目

（早报讯）法国总统马克龙表示，极端组织“大撒哈拉伊斯兰国”的头目阿德南·阿布·瓦利德·萨赫拉维已经被法国军队击毙，并称这是法军在与该地区“伊斯兰国”战斗8年后取得的重大成功。

中通社引述法国广播电台报道，马克龙表示：“这是我们打击萨赫勒地区恐怖组织的又一重大成功。” 但他没有透露此次行动的具体地点。

法国总统府也证实，马里、尼日尔和布基纳法索地区的“伊斯兰国”头目也已被击毙。法国总统办公室表示，萨赫拉维曾是极端组织“伊斯兰国”在西非萨赫勒地区的领导人，2017年，该组织曾以美国士兵为目标发动袭击幷致人死亡。2020年8月，萨赫拉维又亲自下令杀害6名法国慈善工作者及其尼日利亚司机。

据悉，萨赫拉维是法国在非洲萨赫勒地区最想抓获的极端分子，他领导“伊斯兰国”的一个分支组织，活跃在马里、布基纳法索和尼日尔接壤的边境地区。萨赫拉维2015年宣誓效忠极端组织“伊斯兰国”。

据悉，萨赫拉维声称对2017年在尼日尔发生的一次袭击事件负责，该袭击造成四名美国军人和五名尼日尔军人死亡。

法国2013年军事介入马里北部地区后，一直在萨赫勒地区打击极端组织。法国最近宣布将减少在该地区的军事存在，幷计划于2022年初撤出2000名士兵。

萨赫勒地区位于撒哈拉沙漠和中部苏丹草原之间，包括毛里塔尼亚、马里、乍得、布基纳法索、尼日尔等国，饱受贫困、武装冲突和自然灾害困扰，是现阶段非洲恐怖主义活动最猖獗的地区。