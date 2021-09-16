浮罗交怡“旅游泡泡”启动 5人确诊冠病被令居家隔离

（早报讯）马来西亚浮罗交怡“旅游泡泡”今日（9月16日）开跑首日，卫生部在机场及港口码头为2546人进行冠病检测，其中发现5人确诊冠病，并接获居家隔离令，隔离10天。

卫生总监诺希山发文告说，截至今午12时，卫生部在4个机场入口筛检了1250人，以及在玻璃市港口码头筛检1296人，共计为2528人进行了抗原快速检测试剂（RTK-Ag）检测。“检测发现5人确诊，皆为第一阶段的无症状患者。”

诺希山指出，有6人在机场进行自我聚合酶链反应（RT-PCR）检测，结果皆为阴性，另有12名6岁以下的儿童没有接受冠病检测，获准与家人一起离开。

他说，卫生部已开始在游客未入岛之前，在各海空入口处为旅客进行冠病筛检。

他指出，就像之前所说的，浮罗交怡是国内第一个展开“旅游泡泡”试点项目，它的成功对确定下一个国内“旅游泡泡”计划的地点来说非常重要。

“这个试点项目需要谨慎落实，确保顺利进行，不会导致病例与新感染群的增加。有鉴于此，政府需要确保每名前往浮罗交怡度假的游客都完成了冠病疫苗的接种、非冠病确诊病例，以及不是确诊病例的密切接触者。”

他表示，马来西亚能不能成功走出这场冠病疫情的危机，不能只靠政府的努力与策略，还需要社会各阶层与人民共同努力。

诺希山也提醒民众，不管在任何情况，都要继续采取自我公共卫生措施，以确保本身、家人与周边社区的安全，养成佩戴口罩、保持人身距离与定期洗手的习惯。

“如果在旅行期间，或是从浮罗交怡返回后出现冠病症状，请立即寻求早期治疗或进行自我检测，以遏制冠病的传播。”

他强调，如果大家轻视政府所给予的便利，冠病疫情也有可能变得更糟。