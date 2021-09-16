毕马威与马国政府和解 为一马公司案支付1亿

（早报讯）马来西亚财政部宣布，毕马威会计事务所（KPMG）已同意支付3亿3300万令吉（约1亿新元）和解金，以解决所有与一马公司（1MDB）在2010年至2012年期间有关账目的会计责任索赔。

财政部长东姑扎夫鲁今天（9月16日）发文告说，这也标志着政府致力于对所有涉及一马公司及其相关实体的追索赔偿的努力。

他说：“马来西亚政府将确保对所有直接或间接涉及一马公司案的个人或机构，采取适当的行动。”

文告说，这项和解也将结束马来西亚政府今年7月6日对毕马威提起的民事诉讼，而这也将加快和解程序，以履行1MDB的未尽义务，并节省财政和法庭时间方面的公共资源。

与毕马威的和解金额是毕马威所赚取的审计费用的逾800倍，也是东南亚的会计公司中与1MDB案件相关的最大和解金额之一。

文告也说，这项和解并不会影响马来西亚政府对富商刘特佐，以及其他与他有关的个人的索赔，表示这些人仍然因1MDB案而被有关当局通缉。

“财政部要感谢总检察长办公室、监管机构和执法机构，为实现这一解决方案所做的努力。”

7月6日，财政部及1MDB联同5个单位入禀法庭，起诉毕马威的44名合伙人，在审计2010年到2012年的一马公司财务报告时，涉嫌违约与渎职。