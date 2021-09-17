布林肯：法国为印太关键伙伴 华府将继续与法国合作

（早报讯）美国国务卿布林肯周四（16日）表示，法国是印太地区的“关键伙伴”，并强调华盛顿将继续与法国合作。

路透社报道，布林肯这番言论似乎旨为平息法国对美国、澳大利亚和英国宣布成立新的三边安全伙伴关系的愤怒。

根据美英澳协议，澳洲将在美国的协助下打造核动力潜艇。莫里森在周三的联合记者会上确认，澳洲已取消与法国签署的400亿美元（约538亿新元）潜艇合同。法国总统马克龙怒指这是在法国“背后捅一刀”。

美澳外交与国防部长周四在华府举行会议后召开联合记者会。布林肯在联合记者会上说，在宣布核动力潜艇项目之前，华盛顿一直与巴黎保持联系。

布林肯说：“我们与法国在印太区以致世界其他地区的许多共同优先事项进行了非常密切的合作。我们将继续这样做。”他说：“我们把这种伙伴关系视为我们的根本价值。”

美国总统拜登、英国首相约翰逊和澳洲总理莫里森周三以视讯方式召开联合记者会，共同宣布建立名为“AUKUS”（三国名字缩写组成）的三边安全倡议。三国领导人表示，这是深化印太地区的外交、安全与防务合作，迎接21世纪的挑战。

中国外交部发言人赵立坚周四说，美国、英国与澳洲开展核潜艇合作，严重破坏地区和平稳定，加剧军备竞赛，损害国际核不扩散努力。

白宫为美国的决定辩护，白宫新闻秘书普萨基周四说：“我们并不寻求与中国发生冲突。在我们看来，这关乎印太地区的安全。”

普萨基表示，她将交由澳洲来解释为什么他们要寻求美国协助发展核动力潜艇技术。

普萨基说：“我们认为这是区域与安全问题，而我们希望一起共同应对。”