IMF总裁被点名曾为提高中国营商环境排名而施压

（早报讯）根据周四（16日）发布的一项独立调查，世界银行领袖包括格奥尔基耶娃在其担任世行行长期间，曾为提高中国在《营商环境报告》中的排名而施加压力。格奥尔基耶娃现为国际货币基金组织（IMF）总裁。

彭博社报道说，格奥尔基耶娃表示，她不认同这项由外部律师事务所根据世行指示编撰的调查结果。

世行周四在华盛顿发表声明说，在对2018年《营商环境报告》进行调查后，发现存在严重道德问题，因此决定彻底放弃该系列报告。

世行在去年12月公布的评估中表示，2017年10月发布的2018年报告中，中国的排名本应该下降7位至第85位，而不是维持在第78位。

世行周四说：“2018年《营商环境报告》内中国数据的变化似乎是银行领导层对报告编制团队施加的两股压力的产物”。世行称，格奥尔基耶娃与一名顾问一起“施压”，要求“对中国数据点进行专门调整，在预计中国将在世行增资中发挥关键作用的同一时间努力提高该国的排名”。

格奥尔基耶娃在接任IMF总裁前担任世行行长。

格奥尔基耶娃发表声明说：“我完全不认同该调查涉及我在世行2018年营商环境报告中角色的结论和解释，我已经就此事对IMF执行董事会做了初步汇报。”

负责美国与IMF和世行业务往来的美国财政部表示正在评估报告。美国通过掌握的投票权在这些机构的决策中扮演重要角色。

美国财政部发言人说：“这是严重的发现，财政部正在分析该报告，我们的首要责任是维护国际金融机构的诚信。”