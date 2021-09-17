SpaceX：全平民飞船四名成员“健康快乐正在休息”

（早报讯）美国太空探索技术公司（SpaceX）说，全平民首个航天之旅的四名成员“身体健康、快乐，正在休息”。

法新社报道，SpaceX周四（16日）发表声明说，四名美国太空游客“绕了地球5.5圈，完成了他们的第一轮科研工作，吃了两顿饭后才上床休息。

SpaceX总裁兼创始人马斯克也发推文说，他和四名组员进行了交谈，“一切都很好”。

美国太空探索技术公司（SpaceX）于美东时间9月15日晚上8时02分（新加坡时间9月16日早上8时02分）把四个平民送上太空，展开首个平民环绕地球之旅。这个太空“旅行团”将绕地球飞行三天。

参与这次代号“Inspiration4”航天任务的四名非专业宇航员为美国亿万富翁企业家——Shift4 Payments公司创始人兼总裁艾萨克曼、在童年时期战胜了癌症的阿西诺、地质学博士和科学传播者普罗克特及航天数据工程师森布罗斯基。

他们乘搭的龙飞船由一枚“猎鹰9”火箭从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射，该飞船以每小时超过2万7360公里的速度或音速约22倍、每90分钟环绕地球一圈。

这次的航天任务计划为美国田纳西州的圣祖德儿童研究医院筹集2亿美元（约2.7亿新元）的善款。