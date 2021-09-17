澳洲将允许所有类型美国军机轮换部署

（早报讯）澳大利亚与美国将扩大军事合作项目，包括允许美国所有类型的军用飞机在澳洲进行轮换部署。

路透社报道，澳洲国防部长达顿和外交部长佩恩周四（16日）到华盛顿与美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀进行会晤。

达顿在会后的联合记者会上表示，澳洲和美国将“显著加强军事合作，增加互操作性（interoperability）并深化在印太地区的联盟活动”。

达顿说：“这将包括美国在澳洲轮换部署所有类型的美国军用飞机，以加强空中合作。”

他说：“我们还为强化军事活动建立联合后勤保障与维护能力，包括为澳洲的潜艇和水面战斗舰提供后勤保障能力。”

美国总统拜登、英国首相约翰逊和澳洲总理莫里森9月15日以视讯方式召开联合记者会，共同宣布建立名为“AUKUS”（三国名字缩写组成）的三边安全倡议。根据这项协议，澳洲将在美国的协助下打造核动力潜艇。

三国领导人表示，这是深化印太地区的外交、安全与防务合作，迎接21世纪的挑战。

中国外交部发言人赵立坚周四说，美国、英国与澳洲开展核潜艇合作，严重破坏地区和平稳定，加剧军备竞赛，损害国际核不扩散努力。

白宫为美国的决定辩护，白宫新闻秘书普萨基周四说：“我们并不寻求与中国发生冲突。在我们看来，这关乎印太地区的安全。”