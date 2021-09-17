澳洲将允许所有类型美国军机轮换部署

文 /
陈慧璋

发布 / 2021年9月17日 11:07 AM

更新 / 2021年9月17日 12:39 PM

（左起）澳洲防长达顿和外长佩恩周四到华盛顿与美国国务卿布林肯和防长奥斯汀进行会晤，并出席联合记者会。（法新社）
（左起）澳洲防长达顿和外长佩恩周四到华盛顿与美国国务卿布林肯和防长奥斯汀进行会晤，并出席联合记者会。（法新社）

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（早报讯）澳大利亚与美国将扩大军事合作项目，包括允许美国所有类型的军用飞机在澳洲进行轮换部署。

路透社报道，澳洲国防部长达顿和外交部长佩恩周四（16日）到华盛顿与美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀进行会晤。

达顿在会后的联合记者会上表示，澳洲和美国将“显著加强军事合作，增加互操作性（interoperability）并深化在印太地区的联盟活动”。

达顿说：“这将包括美国在澳洲轮换部署所有类型的美国军用飞机，以加强空中合作。”

他说：“我们还为强化军事活动建立联合后勤保障与维护能力，包括为澳洲的潜艇和水面战斗舰提供后勤保障能力。”

美国总统拜登、英国首相约翰逊和澳洲总理莫里森9月15日以视讯方式召开联合记者会，共同宣布建立名为“AUKUS”（三国名字缩写组成）的三边安全倡议。根据这项协议，澳洲将在美国的协助下打造核动力潜艇。

三国领导人表示，这是深化印太地区的外交、安全与防务合作，迎接21世纪的挑战。

中国外交部发言人赵立坚周四说，美国、英国与澳洲开展核潜艇合作，严重破坏地区和平稳定，加剧军备竞赛，损害国际核不扩散努力。

白宫为美国的决定辩护，白宫新闻秘书普萨基周四说：“我们并不寻求与中国发生冲突。在我们看来，这关乎印太地区的安全。”

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