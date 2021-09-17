法院裁定佐科政府疏忽污染问题 环境部要上诉

（早报讯）针对雅加达法院裁定印度尼西亚总统佐科、多个政府部门和高级政府官员疏忽首都长期空气污染问题罪名成立，印尼环境部周五（17日）表示将提出上诉。

雅加达中央地区法院法官周四宣布裁决时说，五名答辩人未能预防、监测和控制首都及周边地区的空气污染水平，违反了相关环境法律。

印尼环境部空气污染主管达斯鲁尔（Dasrul Chaniago）周五向路透社证实，将向法院提起上诉。

达斯鲁尔说，法院命令环境部监测空气质量和排放，其实自2011年以来，他们已在雅加达和其他城市包括万丹和万隆等地采取相关行动。

佐科办公室的发言人法鲁尔（Fadjroel Rahman）受询时表示，总统办公室是否提出上诉取决于环境部的决定。

印尼卫生部和内政部没有立即回应媒体的置评请求。

代表32名印尼市民向佐科政府提起集体诉讼的律师团以科学研究为依据指出，空气污染可导致哮喘和心脏病并缩短人们的预期寿命，他们指控佐科政府没有尽到保护公民的责任。

独立研究机构“能源与清洁空气中心”（CECA）说，雅加达的快速城市化、交通长期拥堵，以及周边主要依靠燃煤发电的火力发电厂，导致雅加达的空气质量不佳。

根据空气质量监测机构IQAir的2020年报告，雅加达包括雅加达周边的都会区是东南亚空气污染最严重的城市，这片复原广大的地区居住了超过3000万人口。