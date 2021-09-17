联合国报告：冠病疫情未减缓气候变化

（早报讯）多个联合国机构与合作伙伴周四（16日）发布最新报告说，冠病疫情并未减缓气候变化，未来全球变暖趋势仍将持续，世界已大大偏离了实现《巴黎协定》气候目标的时间表。

这份题为《2021团结在科学之中》的报告来自世界气象组织、世界卫生组织、联合国环境规划署、政府间气候变化专门委员会（IPCC）等联合国机构及合作伙伴。

报告说，由于冠病大流行，全球因使用煤炭、石油、天然气和水泥而产生的化石源二氧化碳排放量2019年达到峰值后，在2020年出现大幅下降。然而，冠病疫情只能使全球碳排放量短期减少，除非各国在疫情后追求经济复苏时采取强有力的去碳化措施，否则排放量到2030年之前不会大幅减少。

报告警告，全球气温上升正推动世界各地发生毁灭性的极端天气，对经济和社会产生了螺旋式影响；过去5年的全球平均气温为有记录以来最高；未来5年，温度暂时突破高出工业化前水平1.5摄氏度阈值的可能性将越来越大。

联合国秘书长古特雷斯在报告前言中说：“我们仍远落后于实现《巴黎协定》目标的时间安排。今年，温室气体浓度继续上升，因人类活动强化的严重天气事件影响了各大洲（居民）的健康、生命和生计。”“除非立即、迅速并大规模地减少温室气体排放，否则不可能将升温限制在1.5摄氏度，这将给人类和我们赖以生存的地球带来灾难性后果。”

按照IPCC的评估，人类影响已无疑使大气、海洋和陆地变暖，大气、海洋、冰冻圈和生物圈都因此发生了广泛而迅速的变化，整个气候系统近期发生的变化规模以及气候系统许多方面的现状前所未有。人类引发的气候变化令全球各地诸多天气和气候极端事件的频率和强度在增加。

第26届联合国气候变化大会将于11月在英国格拉斯哥召开。古特雷斯呼吁以此次大会为转折点，力争到2030年将全球碳排放总量减少至2010年的55%。