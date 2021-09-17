英国考虑放宽对英格兰国际旅行规定

（早报讯）英国政府将于周五（17日）考虑放宽英格兰的疫情国际旅行规定；这对航空公司、度假和旅游公司来说是好消息，这些公司表示，他们将无法再度过另一个充满繁琐规则的冬天。

虽然欧洲已经放宽了对完成接种疫苗者的旅行限制，但对于完成接种疫苗的英国人来说，昂贵的冠病检测要求仍然存在。随着更艰难的冬季临近，这对恢复旅行造成阻碍。

农业部长尤斯提斯（George Eustice）表示，继首相约翰逊在本周早些时候做出暗示后，以及有报道称热门旅游目的地土耳其可能再次向英国旅客开放的情况下，可能会在周五晚些时候宣布规定变化。

如果政府不能废除昂贵的检测和将目的地分为绿色、黄色和红色的所谓交通灯系统，机场、航空公司和旅游公司都警告说，更多的工作机会将随之消失。

据报道，英国政府将取消要求完成接种疫苗的旅行者在离开目的地前进行横向流动检测，并在返回英国时进行昂贵的聚合酶链式反应（PCR）检测。这些检测可能会使每个人的旅行增加数百英镑的费用。据《泰晤士报》报道，部长们还将把目的地类别简化为低风险或高风险，取消琥珀色系统，包括土耳其在内的许多国家有望从高风险红色名单中删除。

目前有62个国家在英国的红色名单上，这一指定要求游客在隔离酒店住11个晚上，费用超过2000英镑。预计隔离酒店将继续为红名单上的入境者保留。